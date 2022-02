Para o advogado do caso, a execução do plano é dificultada pelo fato de Glaidson estar preso, Mirelis foragida e os bens bloqueados pela Justiça. - Divulgação: Internet

Publicado 15/02/2022 16:58

Rio - Glaidson dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins', sua mulher, Mirelis Yoseline, e a GAS Consultoria, empresa do casal, tiveram R$ 150 mil reais bloqueados de suas contas. A decisão foi tomada por desembargadores da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



O pedido pelo bloqueio foi feito por uma cabeleireira de Cabo Frio que assinou cinco contratos com a GAS para consultoria na aplicação de bitcoins no mercado financeiro de moedas virtuais. Todo o dinheiro da pequena barbearia foi investido no negócio, porém, a GAS se tornou inadimplente e a cabeleireira jamais recebeu as parcelas previstas no contrato.



Na decisão, a desembargadora Leila Albuquerque destacou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio tem determinado o bloqueio das contas de empresas atuantes no mercado de moedas virtuais que estejam em dívida com seus clientes.