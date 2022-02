Homem baleado foi deixado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 15/02/2022 16:46

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi baleado e deixado na porta de um hospital, em São Gonçalo, no início da tarde desta terça-feira (15). Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para verificar a entrada de um homem baleado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu logo após a chegada à unidade de saúde.

De acordo com as informações obtidas pelos policiais, a vítima teria sido deixada por ocupantes de um veículo branco, que se retirou do local em seguida. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que está investigando o crime, mas ainda não tem novas informações.