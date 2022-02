Shopping é atingido por incêndio na Zona Norte - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 15:02 | Atualizado 15/02/2022 15:53

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta terça-feira (15), a área externa de um supermercado que fica no Carioca Shopping, localizado na Vila da Penha, Zona Norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado por volta das 14h para controlar o fogo. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver bastante fumaça preta no entorno do estabelecimento.

Atenção



Carioca Shopping, pegando fogo nesse momento. pic.twitter.com/8pNLwEAZhw — RJ News (@RJ_NEWS_) February 15, 2022

Militares permanecem no local para o trabalho de rescaldo. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio. Procurada pelo DIA, a direção do shopping confirmou que o fato e disse que o estabelecimento está funcionando normalmente.