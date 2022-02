Agente também apontou cassetete para rapaz - Reprodução / SBT

Agente também apontou cassetete para rapaz Reprodução / SBT

Publicado 15/02/2022 14:48

Em nota, a pasta disse que o "material será enviado para a Corregedoria da Guarda Municipal, e os agentes envolvidos, identificados. Será aberta uma investigação criteriosa para apurar os fatos, com amplo direito de defesa e as medidas cabíveis serão tomadas ao fim do processo. A Seop reforça que não orienta esse tipo de conduta".

Muitas pessoas chamaram a atenção para o que seria uma ofensa racista do guarda municipal ao rapaz preso. Analisando o vídeo é possível ouvir DUAS VEZES algo como "Macaco"



A primeira o guarda municipal se agacha e fala

E a segunda quando o homem está sendo levado pela PM @sbtrio pic.twitter.com/KwzOoiIUmH — Diego Sangermano (@disangermano) February 14, 2022

Na mesma manifestação, outro guarda municipal foi flagrado disparando spray de pimenta no rosto de uma criança de colo . No vídeo dá para ver o pai do menor, identificado como John Peter Rodrigues Paulo, 32, com o bebê nos ombros quando se aproxima do agente gesticulando. O guarda, então, aperta o produto no rosto dos dois.

"A gente estava fazendo manifestação por um amigo que vende bala. O guarda municipal viu que a criança estava no meu colo, olhou para a minha cara e para o meu filho e jogou o spray", disse John ao DIA.

A Guarda Municipal disse que os agentes envolvidos foram afastados das ruas imediatamente e serão ouvidos pela Corregedoria da Guarda Municipal para esclarecimento dos fatos. "A GM condena qualquer tipo de violência. O uso do spray de pimenta só é indicado quando há perigo à integridade física de terceiros ou dos próprios agentes".