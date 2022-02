Governador Cláudio Castro anuncia a ampliação do Segurança Presente da Barra. - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 15/02/2022 14:43

Rio - O governador Cláudio Castro participou nesta terça-feira (15) da ampliação da operação Segurança Presente, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com o novo planejamento, agentes do Programa passam a atuar também na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Segundo o governo do estado, o efetivo diário conta com 99 agentes (policiais militares, agentes civis e assistentes sociais). Para a expansão do programa, foram disponibilizados mais 14 PMs, quatro motos, uma viatura e três bicicletas.