A designer Flávia Euflásia foi encontrada morta neste domingo, em Vargem Grande - Reprodução

Publicado 15/02/2022 13:32 | Atualizado 15/02/2022 16:15

Rio - O suspeito de assassinar a designer Flávia Euflásia da Silva, 44 anos, encontrada morta dentro de uma picape, em Vargem Grande, na Zona Oeste, se entregou e foi preso nesta terça-feira. Alan de Oliveira da Silva era companheiro da empresária e vinha sendo procurado pela Polícia Civil, mas se entregou ao perceber que investigadores se aproximavam de sua localização.

Flávia Euflásia foi encontrada morta na manhã deste domingo , dentro de seu carro, que estava tombado a poucos metros da sua residência, na Estrada do Macuíba, em Vargem Grande. O corpo da vítima tinha três perfurações de tiros na cabeça. Segundo perícia do Instituto Médico Legal, uma das balas foi retirada e será analisada.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito foi identificado logo nas primeiras horas de investigação, com o relato de testemunhas. Ao levantar informações sobre o acusado, os agentes da especializada descobriram que ele teria fugido para Teresópolis. Os policiais fizeram buscas em endereços no município mas, ao perceber que seria preso, Alan se entregou na 110ª DP (Teresópolis).

Ele foi levado para a DHC. O suspeito já havia sido preso em 2019 e estava em liberdade por progressão de pena. Flávia deixou um filho menor de idade. As suspeitas de acidente se encerraram após a perícia pontuar os disparos e a família relatar que a casa da vítima estava revirada.

No último domingo, o Disque Denúncia compartilhou um cartaz pedindo informações sobre a autoria do crime.

Portal dos Procurados divulga cartaz para encontrar responsáveis pela morte da empresária Flávia Euflázia da Silva Divulgação/Portal dos Procurados