Os cursos possuem como foco ajudar pessoas de baixa renda - Divulgação / Beija-Flor de Nilópolis

Os cursos possuem como foco ajudar pessoas de baixa rendaDivulgação / Beija-Flor de Nilópolis

Publicado 15/02/2022 14:02

Rio - A Beija-flor oferece 1,6 mil vagas em cursos profissionalizantes e culturais gratuitos aos moradores de Nilópolis. A seleção de alunos está aberta desde a última quinta-feira (10) e encerrará dia 23 de fevereiro. As atividades podem interessar a crianças, adolescentes e adultos de baixa renda.

Entre as modalidades disponibilizadas para os moradores, estão os profissionalizantes de gestão e produção cultural ou de eventos. E ainda, aulas de dança (ballet, jazz, zumba, entre outros) e de práticas ligadas ao funcionamento da própria agremiação (percussão, samba no pé e dança de mestre-sala e porta-bandeira). Cada pessoa pode se inscrever em até dois cursos, no máximo.

O local para as inscrições é na Quadra da Beija-Flor, localizada Rua Pracinha Wallace Paes Leme, nº 1025. A quadra funcionará de segunda a sábado, entre 9h e meio-dia, para atender os candidatos às vagas.

São requisitados documento original com foto, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e 1kg de alimento não perecível. Por dia, a previsão é distribuir mais de cem senhas para atendimento. Para outras informações, o telefone de contato é (21) 2791-2866.