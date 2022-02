Cidade Integrada: Detran realiza atendimentos na Muzema e no Jacarezinho - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 15/02/2022 13:36





O Detran já recebeu quase 2 mil moradores durante as primeiras semanas de programa, oferecendo emissão de identidade e também de carteiras de habilitação. Durante os últimos três fins de semana, na Muzema, os atendimentos foram realizados em igrejas e unidades de saúde. Já a retirada dos documentos está sendo realizada no Center Shopping de Jacarepaguá, onde os moradores da comunidade recebem prioridade.

Rio - Moradores da Muzema e do Jacarezinho receberam, nesta segunda-feira (14/2), os primeiros documentos de identidade emitidos pelo Detran.RJ dentro do Programa Cidade Integrada . A ação promovida pelo Governo do Estado está levando serviços, ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para as duas comunidades da capital fluminense.O Detran já recebeu quase 2 mil moradores durante as primeiras semanas de programa, oferecendo emissão de identidade e também de carteiras de habilitação. Durante os últimos três fins de semana, na Muzema, os atendimentos foram realizados em igrejas e unidades de saúde. Já a retirada dos documentos está sendo realizada no Center Shopping de Jacarepaguá, onde os moradores da comunidade recebem prioridade.

No novo posto do Detran, no Jacarezinho, Rosidalia Nascimento, moradora da comunidade, foi buscar a segunda via do seu RG e a primeira identidade de sua filha. Após ser atendida, afirmou que "o novo posto é muito prático para quem mora na comunidade". "Em poucos dias a carteira já está pronta", falou.



De acordo com o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, o departamento vai entregar as carteiras em até 15 dias para os moradores das duas comunidades. "A emissão da identidade é um serviço essencial para a população. É o Governo do Estado ajudando a resgatar a cidadania de uma parcela da população historicamente esquecida", disse Konder.