Inauguração da escultura - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Inauguração da esculturaDivulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 15/02/2022 11:30 | Atualizado 15/02/2022 11:37

Rio - A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta segunda-feira (14), uma escultura de São Francisco de Assis no Campo de São Bento, em Icaraí. Um tronco de árvore, que apresentava risco iminente de queda, ganhou uma nova maneira de permanecer no parque. A figura religiosa, esculpida pelo artista baiano Odé Art, ficou pronta em dois meses. Localizada perto da entrada da Rua Lopes Trovão, a obra de arte virou mais um atrativo para quem visita o espaço.

”Essa escultura tem um simbolismo muito forte. Ela nos traz a espiritualidade, mas também a mensagem de que uma árvore, que estava condenada, foi transformada pelas mãos de um grande artista. Para mim se torna ainda mais especial essa transformação. Por ser engenheiro florestal, aprendi na faculdade a cuidar das árvores e a entender a importância delas. Por isso, me emociono ao ver um trabalho com tamanha sensibilidade”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, destacou que a escultura está próxima a entrada do portão da Lopes Trovão, dando boas-vindas, reverenciando quem visitar o parque. “A gente vinha monitorando esse eucalipto, e chegou em um momento em que a presença dele se tornou arriscada e a árvore teria que ser suprimida. Surgiu a oportunidade para que o artista Odé pudesse transformá-la nessa escultura”, informou Dayse.

Odé Art tem 44 anos, é de Salvador e tem mais de mil trabalhos espalhados pelo país, alguns deles nas orlas de Maricá e Paraty. “Estou muito feliz de ver minha arte, que também carrega a influência da fauna e da flora do Brasil”, explicou o artista.

A ideia da escultura partiu do diretor de Arborização da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Alexandre Moraes, que é biólogo e artista plástico. “O artista nos procurou perguntando se tínhamos pedaços de madeira para que pudesse fazer esculturas. Quando ele veio aqui no Campo, tivemos uma ideia para ele fazer essa doação para Niterói, já que identificamos que a árvore tinha risco real de queda”, contou Alexandre.

A moradora de Icaraí, Hilda da Silva Neres, acompanhou de perto a criação da escultura. “Passo pelo Campo de São Bento todos os dias e tive esse privilégio. Foi um belo aproveitamento para uma árvore que já estava morta”, comentou.

A inauguração contou ainda com a presença do secretário municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa, representantes franciscanos e do candomblé.