Ação foi realizada pela 78ªDP (Fonseca) - Reprodução

Ação foi realizada pela 78ªDP (Fonseca)Reprodução

Publicado 15/02/2022 10:18 | Atualizado 15/02/2022 10:31

Rio - Um homem acusado de tortura e tentativa de homicídio contra o enteado de apenas 6 anos de idade foi preso nesta segunda-feira, por policiais da 78ª DP (Fonseca). Segundo as investigações, em 2020, ele espancou a criança que sofreu um traumatismo craniano.

O delegado titular da unidade, Geraldo Assed, informou que as agressões aconteciam há cerca de dois anos e a mãe da criança sabia sobre os episódios de violência. Ela também foi indiciada pois não denunciou o companheiro. "Ele deu uma surra no garoto, jogou ele no chão várias vezes e o garoto ficou entre a vida e a morte", disse

De acordo com os agentes, o homem morava com a vítima no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele foi capturado após troca de informações de inteligência.