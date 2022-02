Espécie é vendida por aproximadamente R$15 mil - Divulgação/Polícia Civil

Espécie é vendida por aproximadamente R$15 milDivulgação/Polícia Civil

Publicado 15/02/2022 10:00

Rio - A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) encontrou, nesta segunda-feira (14), uma cobra Píton durante uma prisão em flagrante por crime de receptação, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O animal, que não é venenoso, mas mata suas presas por constrição, ou seja, apertando, estava em um estabelecimento comercial do homem que foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, a cobra não é nativa e é considerada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) como animal silvestre exótico, vindo da Ásia e África. A importação e criação, com exceção dos casos autorizados pelo órgão de fiscalização ambiental, são proibidas.

Ainda de acordo com a polícia, a importação ilegal dos animais e seu comércio gera alta lucro para organizações criminosas especializadas. A espécie chega a ser vendida por aproximadamente R$15 mil. O preso foi liberado após pagamento de fiança.