Cintia foi submetida a um procedimento estético conhecido como bioplastia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 08:44 | Atualizado 15/02/2022 12:03

Rio - Um homem e uma mulher foram presos, nesta terça-feira (15), em Teresópolis, na Região Serrana, acusados de realizarem um procedimento estético clandestino que provocou a morte de uma mulher. Contra a dupla, agentes da 110ª DP (Teresópolis) cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação teve apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). Os autores responderão por homicídio doloso.



De acordo com a Polícia Civil, no dia 25 de janeiro, a médica veterinária Cintia Ponte da Silva, de 38 anos, foi submetida a um procedimento estético conhecido como bioplastia, em que foi aplicada uma substância conhecida como polimetilmetacrilato nos glúteos, pelo falso médico Deiverson Queiroz Baracho. Ele se apresentava em redes sociais como Deiverson Bioplastia e realizava procedimentos de forma ilegal com a ajuda de Tatiana de Oliveira Pinheiro.

Segundo o MPRJ, durante a realização do procedimento, a vítima começou se sentiu muito mal e, em vez de solicitar pronto atendimento médico, Tatiana só acionou o socorro após cerca de duas horas do quadro clínico da vítima ter se agravado. A acusada também mentiu aos profissionais que chegaram ao local para o socorro, dizendo que a vítima teria feito a ingestão de medicação em excesso, sem informar sobre o procedimento estético, o que impediu um atendimento médico eficaz.

Durante a investigação, os policiais constataram que outra vítima também realizou cirurgia semelhante há cerca de 11 anos e que até hoje tem sequelas graves. "A promotoria ressalta que outras vítimas de Deiverson e Tatiana podem procurar o MPRJ através da Ouvidoria/MPRJ", informou o órgão.

No último dia 28, o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) publicou uma nota de pesar pela morte de Cintia nas redes sociais. "Aos familiares e amigos, a Diretoria Executiva, os Conselheiros e colaboradores do CRMV-RJ prestam sinceras condolências e forças para enfrentar esse momento tão difícil e repentino", diz a publicação. O corpo da veterinária foi sepultado no dia 29 de janeiro, no Cemitério Carlinda Berlim, em Teresópolis.