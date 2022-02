Marcelle foi encontrada morta nesta segunda-feira - Reprodução

Marcelle foi encontrada morta nesta segunda-feiraReprodução

Publicado 15/02/2022 08:12 | Atualizado 15/02/2022 09:50

Rio - A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo investiga a morte da cuidadora de idosos Marcelle Monteiro, de 33 anos. A vítima foi encontrada sem vida em um barranco, na Estrada Sítio Azul, no bairro Mury, nesta segunda-feira. Próximo do corpo estava o carro da vítima, que foi incendiado. Segundo a PM, ela havia discutido com o ex-marido dias antes do ocorrido.

“Menina alegre, de bem com a vida, brincalhona. Tinha uma filha adolescente! Era cuidadora de uma senhorinha que ela adorava”, disse uma amiga da vítima, em uma publicação em rede social. Segundo ela, a cuidadora havia colocado câmeras de segurança em casa depois que notou amassados em seu carro além de um pneu rasgado.

A PM informou que agentes do 11ºBPM (Nova Friburgo) foram acionados para verificar a ocorrência de um veículo carbonizado na Estrada do Sítio Azul. No local, os agentes localizaram algumas peças de roupas queimadas e a aproximadamente 50 metros do veículo, em um barranco, estava o corpo da cuidadora. A ocorrência foi registrada na 151ªDP (Nova Friburgo) e encaminhada para a Deam do município.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado e a perícia realizada no local. Diligências estão em andamento em busca de testemunhas e imagens que possam identificar a autoria do crime.