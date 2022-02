Milênia chegou a ser socorrida, mas já chegou no hospital sem vida - Reprodução/Redes Sociais

Milênia chegou a ser socorrida, mas já chegou no hospital sem vidaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 12:00 | Atualizado 15/02/2022 12:36

Rio - O homem acusado de mata a namorada nesta segunda-feira, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, se entregou à polícia, no mesmo dia, por medo de ser executado pelo tráfico da região. A informação foi confirmada pelo delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca), Leonardo Salgado, ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

De acordo com o titular da distrital, o acusado procurou a delegacia dizendo que era foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas, mas não disse nada sobre o assassinato da jovem no primeiro momento. Após depoimento, o rapaz confessou que havia discutido e atirado na namorada após um baile na Cidade de Deus.

"Sabendo que no tráfico de drogas, é comum nesse tipo de caso fazer justiça com as próprias mãos, temendo ser executado pelo tráfico, ele se entregou à polícia pelo fato de estar foragido de outro crime, por tráfico de drogas. Mas não falou na delegacia que havia sido autor também desse feminicídio. Eu dei a voz de prisão em flagrante. E ele está preso agora também pelo crime de feminicídio", afirmou Salgado.

Nas redes sociais, a afilhada da jovem, muito abalada, lamentou o ocorrido. "Diz que isso tudo é mentira, minha comadre. Eu te amo tanto, não acredito nisso", escreveu.

Ainda em entrevista ao 'Bom Dia Rio', a mãe da jovem revelou que o casal costumava brigar muito e que o homem costumava ser agressivo com sua filha. "Eles brigavam muito, demais. E eu falava para ela largar ele. Mas ela não me ouvia, sempre desobedecendo as ordens. Mas infelizmente ela não está mais entre a gente, mas a justiça vai ser feita", disse a mãe, Ozinete Rocha.

Entenda o caso