Publicado 14/02/2022 21:10

Rio - Uma mulher foi morta na tarde desta segunda-feira, na Cidade de Deus, na Zona Oeste. O companheiro da vítima, identificado como Luiz Paulo da Silva Germano, de 23 anos, foi preso apontado como responsável pelo crime de feminicídio contra Milênia Felindo Boaventura, 21 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), Luiz Paulo se apresentou na 16ª DP (Barra da Tijuca), no início da noite. Ao chegar na distrital, ele teria dito que era foragido da Justiça, o que foi confirmado pelos agentes.



Informações preliminares dão conta de que ele é integrante do tráfico de drogas na comunidade e que teria se entregado por medo de represálias da facção que comanda a favela. Em conversa com policiais, ele assumiu que teria discutido com Milênia após chegar de um baile.

Luiz teria avisado a sua irmã sobre o corpo de Milênia. Foi ela quem levou a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.