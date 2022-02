ONG Rio de Paz fez ato em homenagem ao congolês Moise, na orla da Praia da Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 19:57

Rio - O governador Cláudio Castro recebeu, nesta segunda-feira (14) no Palácio Guanabara, a comitiva da Câmara de Deputados e do Senado que veio ao Rio de Janeiro acompanhar as investigações da morte do congolês Moïse Kabagambe . Durante o encontro, Castro se comprometeu a conversar com o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, sobre a retirada do sigilo da investigação conduzida pela Delegacia de Homicídio da Capital.

"Nós já conversamos com a família do Moïse, imediatamente colocamos à disposição segurança e linhas de crédito. Estamos recebendo as comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado para ouvir, entender como podemos ser úteis. O governo está à disposição para qualquer ajuda necessária", disse.

Durante a reunião, os advogados da OAB também expressaram preocupação com a forma como o inquérito vem sendo conduzido pelo delegado responsável pelo caso . Até agora, a defesa ou a família não puderam ter acesso à íntegra das imagens captadas pelas câmeras de segurança do quiosque onde ocorreu o assassinato.

O temor é de que o indiciamento pela Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público não respondam questões-chave sobre o caso. No início deste mês, o TJRJ decretou a prisão temporária, depois convertida em preventiva, de três homens ligados ao quiosque por envolvimento no espancamento que provocou a morte do congolês.