Publicado 14/02/2022 21:45

Mais cedo, na mesma manifestação, outro guarda municipal foi flagrado disparando spray de pimenta no rosto de uma criança de colo . No vídeo dá para ver o pai do menor, identificado como John Peter Rodrigues Paulo, 32, com o bebê nos ombros quando se aproxima do agente gesticulando. O guarda, então, aperta o produto no rosto dos dois.