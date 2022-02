Axel Grael - Divulgação PMN

Publicado 14/02/2022 21:24

"Lamento profundamente a perda precoce de Hiago Macedo de Oliveira Bastos, jovem de 21 anos. Hiago perdeu a vida de forma violenta hoje, em frente à Estação Arariboia. Mais um jovem negro assassinado num cenário de banalização da vida. Estou acompanhando o caso desde cedo, em contato com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Assistência Social e Economia Solidária que estão oferecendo apoio à família", afirmou Grael.

Ainda na publicação, o prefeito informou que afastou os guardas municipais envolvidos na ação e está apurando a conduta utilizada após o crime. "Entendemos que Segurança Pública não se faz com violência e sim com ações integradas, garantindo a cidadania e os direitos de todos os cidadãos. Toda minha solidariedade à família de Hiago", disse.



Versão da família e amigos

Testemunhas relataram que Iago ofereceu o produto para um pedestre e o policial Carlos Arnaud se incomodou com a atitude. Os dois se envolveram em uma discussão próximo à bilheteria das barcas e o policial disparou um único tiro, que matou o vendedor.



"Pode puxar nas câmeras, ele foi abordar uma pessoa para vender bala e no momento o rapaz chamou ele de ladrão e disse que os meninos da bala abordavam as pessoas para roubar celulares. O policial que estava do lado se envolveu. Meu primo é sujeito homem, debateu com ele, e ele [o policial] meteu a mão na arma e deu um tiro só. A bala dele uma custa R$ 3 e duas é R$ 5, e a vida do meu primo pra ele custa quanto?", disse Jonathan César, primo da vítima.

Versão do policial



A Polícia Militar informou que, de acordo com informações preliminares, o policial militar de folga interviu em uma tentativa de roubo na Praça Arariboia. Na ação, ainda segundo a PM, Iago teria "investido contra sua integridade, sendo atingido por um disparo".



A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foi acionada e acompanha o caso. O policial que disparou está com um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A viúva de Yago compareceu à DHNSG, mas já foi embora. Os agentes vão buscar imagens de câmeras de segurança instaladas na região para esclarecer os fatos.