Publicado 14/02/2022 20:47

Rio - A influenciadora Rayane da Silva Figliuzzi, de 29 anos, apontada como integrante de uma quadrilha de estelionatários , responde às acusações em liberdade. Procurada peloa Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) afirmou que a jovem, que foi presa neste domingo (13), em uma ação da Polícia Militar em Areal, na Região Serrana do Rio, "não encontra-se no sistema prisional do Rio de Janeiro".