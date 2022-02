Rayane Figliuzzi - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2022 08:35 | Atualizado 14/02/2022 09:08

fotogaleria Rio - Policiais militares do 38° BPM (Três Rios) prenderam a blogueira Rayane Figliuzzi, neste domingo, no município de Areal, no Sul Fluminense. Ela foi encontrada em um restaurante na Rua Mônica Quintella, após ser monitorada por quatro horas. Segundo a corporação, a estelionatária é acusada de pertencer a quadrilha conhecida como "Família Errejota", especializada no chamado "golpe do motoboy".Rayane Figliuzzi foi encaminhada para a 108ª DP (Três Rios), onde o registro foi realizado.

Entenda o caso

Todas as integrantes do bando tiveram a prisão preventiva decretada. Segundo investigações, as criminosas entravam em contato fingindo ser da administradora do cartão de crédito, e conseguiam dados bancários de vítimas. O golpe consistia em dizer que uma fraude havia sido detectada nas compras feitas no cartão, e a vítima deveria passar alguns dados para resolver o problema. Elas ainda mandavam um suposto motoboy até a casa da pessoa a ser lesada para recolher o cartão.

Com todos os dados e o cartão das vítimas em mãos, elas faziam compras, saques em contas bancárias e até empréstimos.

Apenas Anna Carolina de Sousa Santos e Rayane Silva Sousa se entregaram e aguardam audiência de instrução e julgamento presas. Gabriela, Mariana e Yasmin seguem procuradas pela Justiça.

Segundo a polícia, a quadrilha é dividida em:

- Os líderes da organização criminosa, detentores de todo o 'know how', softwares e responsáveis pela organização e montagem dos "escritórios/centrais de telemarketing.

- Componentes do escritório de telemarketing, que executavam a tarefa de contatar vítimas, convencê-las a entregar os dados bancários, cartões e senhas.

- Motoboys, responsáveis por irem até o endereço das vítimas para recolher os cartões bancários e entregá-lo aos componentes dos escritórios.

- Laranjas, pessoas que cedem suas contas bancárias para movimentação dos valores arrecadados com as fraudes, bem como cedem seus nomes para contratação de máquinas de cartão.