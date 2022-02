Vereador Gabriel Monteiro é expulso de show de rap na Zona Oeste - Reprodução

Vereador Gabriel Monteiro é expulso de show de rap na Zona OesteReprodução

Publicado 14/02/2022 22:13

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (PSD) foi expulso do palco de um festival de rap, no último sábado (12), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ex-policial militar foi convidado a se retirar do local pelo rapper NAAN, integrate da gravadora Mainstreet, uma das organizadoras do evento.



"Se você não gosta dos nossos componentes, não venha ao show, não frequente o rap, tá ligado? Isso é evento de rap. Tem uma pessoa que está aqui, todos sabemos quem é, que não gosta do que fazemos. E isso nos incomoda, a gente não "fecha" com isso. O show vai continuar quando essa pessoa sair do nosso backstage, do nosso palco", afirmou o rapper durante o show.



Momentos depois, NAAN ainda afirmou que não iria citar nomes "para não dar crédito a esse rapaz" e puxou um coro com o público gritando: "Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora!". Confira:



Gabriel Monteiro sendo convidado a se retirar do palco no REP Festival ! pic.twitter.com/ojUETObDCi — RAPRJ (@CanalRapRJ) February 13, 2022

Nas redes sociais, o vereador inicialmente negou que tivesse sido obrigado a se retirar do festival mas, logo depois, afirmou ter sido vítima de um "massacre público". O rapper visualizou o comentário de Gabriel, o chamou de "fanfarrão" e o acusou de querer se promover.



Eu não fui expulso de nada. Um cantor que eu não conhecia ficou puto ao me ver.Respeitosamente, saí de perto dele. Só cheguei ali pra poder acenar para um grupo de crianças e um deficiente.Eles geram empregos pra crl e se um dia eu tiver poder o Rap vai ser respeitado pelo Estado — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) February 13, 2022