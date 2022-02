Portal dos Procurados divulga cartaz para encontrar responsáveis pela morte da empresária Flávia Euflázia da Silva - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 14/02/2022 18:56

Flávia era proprietária de uma rede de lojas de alimentação para animais e se descrevia, nas redes sociais, como design de interiores e criadora de cavalos. Nesta segunda-feira, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com o objetivo de obter informações que possam levar à identificação e prisão do responsável.Informados sobre o caso, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram até o local e encontraram a casa da vítima toda revirada e com marcas de sangue. Os policiais também verificaram que havia resíduos de sangue do lado de fora do carro, no capô e na lateral dianteira esquerda. O local foi preservado para a perícia da Polícia Civil. Posteriormente, agentes da DHC estiveram no local e assumiram o caso. Agora a especializada busca por imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam esclarecer a autoria do crime.O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).