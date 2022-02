Família de Moïse em encontro com representantes da OAB - Marcos Porto

Família de Moïse em encontro com representantes da OABMarcos Porto

Publicado 14/02/2022 18:30

Rio - Responsável pela defesa da família de Moïse Kabagambe, assassinado no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) intermediou uma reunião, nesta segunda-feira (14) dos parentes da vítima e lideranças da comunidade congolesa no Rio com senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e uma representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

No encontro, os advogados da OAB expressaram preocupação com a forma como o inquérito vem sendo conduzido pelo delegado responsável pelo caso na Delegacia de Homicídios da Capital. Até agora, a defesa ou a família não puderam ter acesso à íntegra das imagens captadas pelas câmeras de segurança do quiosque onde ocorreu o assassinato.

O temor é de que o indiciamento pela Polícia Civil e a consequente denúncia do Ministério Público não respondam questões-chave sobre o caso. No início deste mês, o TJRJ decretou a prisão temporária, depois convertida em preventiva, de três homens ligados ao quiosque por envolvimento no espancamento que provocou a morte do congolês.

Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária (CDHAJ) da OABRJ, Álvaro Quintão, um inquérito com conclusão superficial manteria a família em risco constante e inviabilizaria a aceitação da oferta da Prefeitura do Rio de Janeiro de gerir o quiosque onde o crime aconteceu. Ele afirmou que os responsáveis pelo inquérito vêm fazendo um vazamento seletivo das imagens.

“Só esperamos justiça. O vídeo (na íntegra) saiu há quatro dias (na imprensa) e até agora nada aconteceu”, reforçou um dos irmãos de Moïse, Djodjo Kabagambe.

OAB estuda medidas contra insultos feitos pelo presidente da Fundação Palmares

Em encontro separado com o defensor regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, Thales Arcoverde Treiger, a OABRJ foi interlocutora da família de Moïse na elaboração de medidas jurídicas em resposta aos insultos feitos pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo , por meio do Twitter, na última sexta-feira (11). De acordo com a OAB, a família será autora de uma ação cível de caráter coletivo contra Camargo e a Fundação Palmares, "já que o presidente da fundação investiu-se do cargo para se expressar".

Comissões de Direitos Humanos da Alerj e do Congresso se reúnem para acompanhar o caso

A presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputada Dani Monteiro (PSol), receberá, nesta terça-feira (15), os representantes das Comissões de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa (PT), e da Câmara Federal, deputado Carlos Veras (PT), para discutir os desdobramentos do caso Moïse Kabagambe.

A comitiva do Congresso está no Rio de Janeiro para avaliar a situação dos refugiados congoleses no Brasil, especificamente, em território fluminense.

"Estamos fazendo um esforço conjunto para garantir uma apuração rigorosa e célere que dê respostas à família de Moïse e também à sociedade brasileira. A Alerj, a Câmara e o Senado, a partir das suas respectivas Comissões de Defesa dos Direitos Humanos, têm muito a contribuir para que os imigrantes, independentemente da sua cor ou da sua origem, encontrem abrigo, respeito e esperança em nosso país" disse Dani Monteiro.