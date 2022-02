Família de Moïse irá na OAB-RJ para reunião a respeito de processo contra Sérgio Camargo. Mãe de congolês já esteve, em outra ocasião, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanha o caso (foto) - Fabio Costa / Agência O Dia

Família de Moïse irá na OAB-RJ para reunião a respeito de processo contra Sérgio Camargo. Mãe de congolês já esteve, em outra ocasião, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanha o caso (foto)Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 13/02/2022 12:50

Rio - A família do congolês Moïse Kabagambe se reunirá, na manhã desta segunda-feira, com os advogados da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ para acertar detalhes do processo que pretendem mover contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Na última sexta-feira (11), ele fez uma publicação em seu Twitter chamando Moïse de 'vagabundo'.

Moïse foi vítima de uma barbárie Divulgação O congolês de 24 anos morreu, na madrugada do último dia 24 de janeiro, após ser espancado no quiosque onde já trabalhou, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A reunião acontecerá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), no Centro do Rio, após um encontro da família com as Comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara dos Deputados, que está previsto para às 9h e também será acompanhado pela defesa.

Familiares de Moïse Kabamgabe já se reuniram outras vezes com advogado Rodrigo Mondego, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bruno Mirandella / Divulgação "Vamos avaliar (as ações que irão mover) porque não foi só um tweet, tem comentários também feitos pelo Sérgio Camargo", explicou o advogado Rodrigo Mondego, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e integrante da comissão temática da OAB-RJ.

Logo após a postagem de Camargo, onde ele chama o congolês de "vagabundo" e afirma que Moïse "andava e negociava com pessoas que não prestam" e que "foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava" para a sua morte, Mondego se manifestou.

Também através de sua conta no Twitter, o advogado garantiu que iria processar o presidente da Fundação Palmares.

"Esse VAGABUNDO vai responder por essa mentira absurda que está falando. A família do Moïse está estarrecida com essa fala criminosa desse sujeito. Já estamos estudando as medidas cabíveis", postou.