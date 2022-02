Novo helicóptero 'águia' será usado em operações do Core. Aeronave tem câmera com visão termográfica - Reprodução de vídeo

Novo helicóptero 'águia' será usado em operações do Core. Aeronave tem câmera com visão termográficaReprodução de vídeo

Publicado 14/02/2022 18:23 | Atualizado 14/02/2022 18:30

Rio - A Secretaria de Polícia Civil (Sepol) informou, nesta segunda-feira, que a corporação recebeu um novo helicóptero para missões da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A aeronave possui câmera de visão termográfica o que permite voos noturnos em ações de busca por criminosos.



O helicóptero foi doado pelo Gabinete de Intervenção Federal e deve ser usado em operações de alto risco para os agentes, segundo a Sepol. A aeronave é blindada, com capacidade para dois pilotos e seis passageiros.



A câmera térmica usada para avisar criminosos em operações de risco é chamada de "flir". A tecnologia já estava presente em outra aeronave Águia da corporação. O instrumento é capaz de localizar suspeitos escondidos à noite ou no escuro baseado no calor do corpo e das armas, com alcance de cinco mil metros.

A #Sepol recebeu um novo helicóptero para missões de inteligência da #Core. A aeronave possui o “flir”, uma câmera termográfica que identifica criminosos escondidos à noite ou no escuro e será usada em operações de alto risco para os agentes. #PolicialBomÉPolicialVivo pic.twitter.com/mrexxzsbED — Polícia Civil RJ (@PCERJ) February 14, 2022

STF restringe o uso