Casos de covid-19 apresentam queda nas últimas semanas - Reprodução

Publicado 14/02/2022 17:26

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, nesta segunda-feira, três mortes e 1.783 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 70.842 óbitos e 1.920.434 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.820.904 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 3.323 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 36,6%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid-19 contabiliza 51,8%.

Vacinação nas escolas municipais

Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio iniciou a campanha de imunização infantil "Vacinação as Escolas". A campanha visa aumentar o número de crianças imunizadas na cidade do Rio, que até a última semana não tinha alcançado nem 50% do total da faixa etária dos 5 aos 11 anos. Ao todo, 1307 escolas, das 1543 da rede municipal devem receber equipes de profissionais de Saúde nos próximos 45 dias para a imunização.