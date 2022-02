Ação contou com agentes de diversas especializadas - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 14/02/2022 15:13 | Atualizado 14/02/2022 15:16

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, desde o início da manhã desta segunda-feira (14), contra a milícia que atua nas comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, áreas ocupadas pelo programa Cidade Integrada do Governo do Estado. A ação, com apoio de informações do Disque Denúncia, tem o objetivo de asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais que geram grande lucro e são explorados pela organização criminosa. Até o momento, 22 pessoas foram presas.

Entre os crimes investigados, estão exploração de atividades ilegais; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet, conhecidas como gatonet e gatointernet; armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares; areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; e estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro.

A ação é parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos e contou com a atuação de agentes das delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO); de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter); de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); do Consumidor (Decon); Delegacia Fazendária (Delfaz); de Repressão a Entorpecentes (DRE); de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA); Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME); de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC); e de Roubos e Furtos (DRF).