Guarda municipal dispara spray de pimenta em pai e criança de colo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 15:29 | Atualizado 14/02/2022 16:37



Rio - Um agente da guarda municipal de Niterói foi flagrado disparando um spray de pimenta no rosto de uma criança de colo, durante o protesto pela morte do vendedor de bala Iago Macedo, nesta segunda-feira , na estação das barcas em Niterói. Nas imagens, é possível ver que John Peter Rodrigues Paulo, 32, pai da criança, estava com o bebê nos ombros quando se aproximou do agente gesticulando. O guarda, então, atinge a criança e o pai com o produto.

Em entrevista ao DIA, John Peter disse que estava próximo ao terminal das barcas de Niterói quando o amigo, Iago Macedo, foi morto por um policial de folga. Ao saber do ocorrido, ele foi com o filho até o protesto. "A gente estava fazendo manifestação por um amigo que vende bala. O guarda municipal viu que a criança estava no meu colo, olhou para a minha cara e para o meu filho e jogou o spray", disse.

Chorando e bastante assustada, a criança precisou ser acalmada por outras pessoas que estavam no local. "É um amigo meu, querendo ou não é vendedor de bala, mas é trabalhador. A gente sabe que procurar emprego está difícil. Então, para sustentar a filha dele, e não precisar roubar e fazer besteira, ele vendia bala". Iago Macedo deixa uma filha de dois anos e outros 5 filhos de familiares que ele ajudava a criar.

A Guarda Municipal de Niterói está apurando as imagens e o policiamento foi intensificado na região.

O caso

Testemunhas relataram que Iago ofereceu bala para um pedestre e o policial se incomodou com a atitude. Os dois se envolveram em uma discussão próximo à bilheteria das barcas e o policial disparou um único tiro. A Polícia Militar informou que, de acordo com informações preliminares, um policial militar de folga interviu em uma tentativa de roubo na Praça Arariboia. Na ação, ainda segundo a PM, Iago teria investido contra sua integridade, sendo atingido por um disparo.

Vendedor de balas é morto por policial em frente às barcas, em Niterói - Divulgação

No entanto, amigos da vítima negaram a versão e afirmaram que Iago não portava nenhuma arma. "Pode puxar nas câmeras, ele foi abordar uma pessoa para vender bala e no momento o rapaz chamou ele de ladrão e disse que os meninos da bala abordavam as pessoas para roubar celulares. O policial que estava do lado se envolveu. Meu primo é sujeito homem, debateu com ele, e ele [o policial] meteu a mão na arma e deu um tiro só. A bala dele uma custa R$ 3 e duas é R$ 5, e a vida do meu primo pra ele custa quanto?", disse Jonathan César, primo da vítima.

O policial que disparou o tiro está com um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.