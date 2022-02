Vendedor de balas é morto por policial no terminal das barcas em Niterói - Agência O Dia/Cleber Mendes

Publicado 14/02/2022 14:18 | Atualizado 14/02/2022 16:47

Rio - Um vendedor de balas, identificado como Iago Macedo, 21 anos, foi morto a tiros por um policial militar de folga em frente à Estação das Barcas, no Centro de Niterói, no início da tarde desta segunda-feira. Testemunhas relataram que Iago ofereceu o produto para um pedestre e o policial, identificado como Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, se incomodou com a atitude. Os dois se envolveram em uma discussão próximo à bilheteria das barcas e o policial disparou um único tiro. A CCR-Barcas confirmou que houve uma confusão entre dois pedestres nas imediações da estação.

A Polícia Militar informou que, de acordo com informações preliminares, um policial militar de folga interviu em uma tentativa de roubo na Praça Arariboia. Na ação, ainda segundo a PM, Iago teria "investido contra sua integridade, sendo atingido por um disparo".

No entanto, amigos da vítima negaram a versão e afirmaram que Iago não portava nenhuma arma. "Pode puxar nas câmeras, ele foi abordar uma pessoa para vender bala e no momento o rapaz chamou ele de ladrão e disse que os meninos da bala abordavam as pessoas para roubar celulares. O policial que estava do lado se envolveu. Meu primo é sujeito homem, debateu com ele, e ele [o policial] meteu a mão na arma e deu um tiro só. A bala dele uma custa R$ 3 e duas é R$ 5, e a vida do meu primo pra ele custa quanto?", disse Jonathan César, primo da vítima.

Jonathan contou ainda que Iago trabalhava para sustentar a filha de dois anos e outros cinco filhos de familiares. O clima na região é de revolta e tensão. Colchões foram queimados, interditando a Avenida Visconde de Rio Branco, uma das principais vias de acesso à região.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram no local o jovem já estava morto. As equipes do Segurança Presente, lotados no 12º BPM (Niterói), também estão no local. O policial que disparou o tiro está com um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Os agentes vão buscar imagens de câmeras de segurança instaladas na região para esclarecer os fatos.

A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) já foi acionada e acompanha o caso. Agentes da Ordem Pública permanecem na praça Arariboia realizando o isolamento e patrulhamento do local.

Revolta e indignação

Nas redes sociais, testemunhas se indignaram com a cena de brutalidade. "Policial matou um vendedor de balas agora em frente as barcas de Niterói. Passei lá agora muita confusão"; "Meio dia na estação das barcas de Niterói, um policial atira e mata um vendedor de balas. Que tipo de treinamento esses policiais têm pra atirar como primeira resposta mesmo quando eles estão em plena luz do dia, num lugar público, apinhado de gente, sem sofrer risco de vida?".

A vereadora de Niterói, Wal Nictheroy informou que enviou uma equipe ao local para acompanhar de perto o caso.