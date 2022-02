Durante toda semana, a previsão é de céu nublado na capital - Marcos Porto/Agência O Dia

Durante toda semana, a previsão é de céu nublado na capitalMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 14:50 | Atualizado 14/02/2022 14:57

Rio - O fim de semana carioca foi marcado chuvas fracas em diferentes pontos da cidade. A partir desta segunda-feira (14), a situação pode piorar. Pancadas de chuva são esperadas para a tarde e noite, que devem ter o céu com muitas nuvens.

Na terça (15), o clima deve permanecer instável e semelhante ao dia anterior, com ventos fracos e chuvas no final do dia. A quantidade água aumenta na quarta-feira (16), mas os períodos do dia previstos para chuva são os mesmos. À noite, aparece a primeira lua cheia do mês de fevereiro.

A chuva diminui na quinta-feira (17), sem previsão de ocorrências à noite. O céu permanece nublado. Já na sexta-feira (18), pancadas de chuva devem acontecer em qualquer horário do dia, principalmente de manhã.

Com a chegada do fim de semana, não deve chover no sábado (19), que terá algumas nuvens no céu. A temperatura deve aumentar no domingo (20) nublado, mas as pancadas de chuva voltam à noite.