Hospital Municipal Albert Schweitzer - Luciano Belford/Agência O Dia

Hospital Municipal Albert SchweitzerLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 16:52

Rio - O Hospital Municipal Albert Schweitzer vai promover, nesta terça-feira (15), uma ação especial para a doação de sangue. As coletas serão realizadas no período de 10h às 14h, no auditório da unidade em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A Campanha "Estique o braço para salvar vidas" é uma ação com o intuito de envolver toda a comunidade do entorno nessa causa.



Referência no atendimento de urgência e emergência para toda a Zona Oeste do Rio, a falta de sangue pode impactar nos atendimentos que envolvem casos cirúrgicos do Albert Schweitzer. A iniciativa da campanha é fortalecer a importância do ato de doar e garantir junto ao Hemorio o suporte as principais emergências.



O púbico que desejar doar deve ficar atento ao protocolo adotado para a doação de sangue:



O que é necessário para doar:

. Apresentar documento oficial de identidade com foto

. Estar bem de saúde

. Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias

. Pesar no mínimo 50kg

. Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gorduroso nas três horas que antecedem a doação

. Obrigatório o uso de máscara e sapato fechado dentro na unidade



Quem se vacinou contra a covid-19 recentemente deve ficar atento ao prazo para doação de sangue, que varia de acordo com a vacina tomada:

. CoronaVac - 48h

. Pfizer - sete dias

. Astrazeneca - sete dias

. Janssen - sete dias