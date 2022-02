Centro de testagem fica nas dependências do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 14/02/2022 18:32 | Atualizado 14/02/2022 18:38

Rio - A unidade de saúde referência para o tratamento de covid-19, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, fechou leitos destinados para a doença que haviam sido reabertos com a disparada da variante Ômicron, desde a primeira semana de 2022. De acordo com a atualização o Painel Rio COVID-19, da prefeitura, não há pacientes na fila de espera por leitos.



Nas quatro semanas de janeiro, a taxa de positividade dos testes do novo coronavírus apresentou aumento expressivo, chegando a ficar em 42% e 44%, na primeira e segunda, respectivamente, e começou a demonstrar queda com 41% e 34%, na terceira e na quarta semana, consecutivamente. Nas duas primeiras semanas do mês de fevereiro, a queda se manteve, com a taxa passando para 30% na primeira e 24% na semana passada.



Por conta do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) precisou abrir centros de testagem em diferentes pontos da cidade, para reforçar o atendimento que já era oferecido em outros postos, além de nas Clínicas da Família e nos Centros Municipais de Saúde. Com a redução no contágio, a pasta fechou, na última semana, cinco unidades de realização do exame.

Em nota, a SMS informou que a oferta de leitos para o tratamento da covid-19 é definida de acordo com a demanda de casos que necessitam de internação e o cenário epidemiológico da cidade. Com a queda dos índices da doença e a redução no número de internações, os leitos são convertidos para o tratamento de outras doenças. No momento, há 183 pacientes internados com covid-19 na cidade e com um cenário epidemiológico mais favorável.



Vacinação



O calendário de vacinação contra a covid-19 por idade chegou ao fim na última semana no Rio de Janeiro, mas a cidade segue aplicando as doses. Nesta segunda-feira (14), crianças de 5 a 11 anos começaram a se vacinar nas escolas municipais. A iniciativa pretende aumentar o número de imunizados do grupo, que até agora só alcançou 56% dessa faixa etária e ainda tem 247.547 pessoas que não se vacinaram.



A primeira dose do imunizante segue sendo oferecida para pessoas maiores de 5 anos que ainda não se vacinaram. A segunda dose é aplicada em pessoas que tomaram a Astrazeneca e a Pfizer pediátrica há oito semanas e a 21 dias a Pfizer adulta. O período para quem tomou a CoronaVac completar o esquema vacinal é de 28 dias.



A dose de reforço também já está disponível para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais. Segundo o Painel Rio Covid-19, 87,7% da população total da cidade já recebeu a primeira dose e 82,8% completou o esquema vacinal. A terceira dose contemplou, até o momento, 38,3% dos cariocas.