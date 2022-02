Operação da Seop apreendeu mais de uma tonelada de cobre em Inhaúma - Divulgação

Operação da Seop apreendeu mais de uma tonelada de cobre em InhaúmaDivulgação

Publicado 15/02/2022 14:14

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou uma operação de fiscalização de ferros-velhos, de demolição de construção irregular e retomada de área pública em Inhaúma, Zona Norte do Rio. A ação ocorreu nesta terça-feira (15) e apreendeu cerca de uma tonelada e meia de cobre. Próximo ao local, também houve a demolição de um quiosque e banheiro irregulares.



No ferro-velho, localizado na Estrada Adhemar Bebiano, também foram encontradas duas peças avaliadas preliminarmente como da SuperVia ou do MetrôRio, que serão identificadas com as concessionárias. Um motor com numeração raspada também foi identificado. Todo o material foi apreendido e enviado para investigação.



Um quiosque e um banheiro, construídos por um ferro-velho clandestino em área pública, foram demolidos na mesma estrada. Uma câmara frigorífica também foi retirada da calçada, e uma ligação clandestina de água desfeita. O local já havia sido fiscalizado há 10 dias, quando foram encontrados mais de 200 quilos de cobre. O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, falou sobre as operações.



"Aqui em Inhaúma foram demolidas construções irregulares que estavam em área pública avançando sobre a calçada e também foi fiscalizado um ferro-velho onde foi apreendida aproximadamente 1,5 tonelada de cobre, material queimado, material de ferrovia, todos sem procedência. Esse material acaba fomentando o furto e a depredação do patrimônio público. Seguiremos fiscalizando ferros-velhos clandestinos e desocupando áreas públicas para trazer mais ordem para a cidade."

Durante a ação, a Seop contou com apoio da Subprefeitura da Zona Norte, Guarda Municipal, Secretaria de Conservação, Light, Cedae e Comlurb.