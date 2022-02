Com ele, os policiais encontraram R$10.830,00 em espécie e dois celulares - Divulgação/PMRJ

Com ele, os policiais encontraram R$10.830,00 em espécie e dois celularesDivulgação/PMRJ

Publicado 15/02/2022 14:26

Rio - Policiais militares prenderam na manhã desta terça-feira (15) o líder do tráfico de drogas do bairro Jardim Catarina, de São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, ele dirigia um carro em alta velocidade na Niterói-Manilha (BR-101) quando foi abordado por agentes do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão) na altura do bairro de Guaxindiba.

Ainda segunda a corporação, com ele foi encontrado R$ 10.830,00 em espécie e dois celulares.

Através do Setor de Inteligência da PM, foi descoberto que o homem possui um mandado de prisão em aberto e outras nove anotações criminais, sendo cinco por tráfico de drogas, três por homicídio e uma por roubo. Ele foi preso e encaminhado à 73ªDP (Neves).