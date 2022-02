Vendedor de bala, Hiago Macedo, foi morto por um policial militar de folga na estação das barcas, em Niterói - Agência O Dia/ Cleber Mendes

Vendedor de bala, Hiago Macedo, foi morto por um policial militar de folga na estação das barcas, em NiteróiAgência O Dia/ Cleber Mendes

Publicado 15/02/2022 15:04

Rio - As imagens das câmeras de segurança disponibilizadas pela CCR Barcas mostraram que não houve nenhuma tentativa de furto, roubo e nem de violência por parte do vendedor de balas, Hiago Macedo de Oliveira, de 21 anos . A informação foi confirmada pelo secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, nesta terça-feira, no Cemitério Maruí, em Niterói, onde o jovem será enterrado às 16h.