Mais 91 óbitos foram registrados nesta terça-feira no estado do RioReprodução

Publicado 15/02/2022 17:38 | Atualizado 15/02/2022 17:43

Rio - O painel de monitoramento da covid-19 no estado do Rio de Janeiro foi atualizado nesta terça-feira (15), registrando 8.164 casos e 91 óbitos nas últimas 24 horas. Os números são bem maiores do que os dados apresentados ontem, quando tiveram 1.783 novos pacientes e 3 mortes - hoje foram 88 mortes a mais. A Secretaria Municipal de Saúde (SES) divulgou a atualização por volta das 17h de hoje.



Apesar desse aumento registrado no número de casos e mortes, a taxa de ocupação das UTIs por covid caiu de 51,8% para 49,9%. Já a taxa de ocupação das enfermaria teve um leve crescimento de 36,6% (ontem) para 36,9% (hoje). Vale lembrar que esses dados levam em conta os registros feitos nas últimas 24 horas, logo não significa que tenham ocorrido neste período.

Vacinação infantil

Campanhas em escolas e a busca ativa por agentes comunitários de saúde resultou na vacinação de 40 mil crianças desde quinta-feira passada (10). Os números são considerados expressivos para o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que esteve hoje (15) no CIEP Nação Rubro-Negra, na Zona Sul do Rio. A meta da busca ativa é que 200 mil crianças entre 5 e 11 anos sejam vacinadas.

Entretanto, a campanha pode ser interrompida. Com a alta procura de vacinação, o medo é de que as doses cheguem ao fim. Segundo Daniel Soranz, há a possibilidade disso acontece.

"A vacina da Coronavac está zerada, e da Pfizer também está com estoque crítico. Nossa expectativa é receber mais doses de vacina hoje (15) e ao longo da semana. É muito importante que o Ministério envie rapidamente mais doses para o Rio para que a gente não tenha que interromper", disse o secretário de Saúde.