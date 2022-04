O carro alvo de perseguição, na noite desta segunda-feira, foi abandonado na Praça Maracanã esquina com a Rua São Francisco Xavier, em Vila Isabel, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/04/2022 07:04 | Atualizado 12/04/2022 11:46

fotogaleria Rio - Dois criminosos foram presos na noite desta segunda-feira, após uma perseguição policial que começou na Tijuca e terminou em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava em um carro roubado, que depois foi recuperado. A ação provocou um intenso tiroteio e deixou moradores assustados.

Segundo a corporação, uma equipe do 6º BPM (Tijuca) estava em patrulhamento quando recebeu uma informação sobre o roubo de um veículo na Rua Antônio Basílio, na Tijuca, Zona Norte do Rio. No local, ao avistarem os agentes, os criminosos iniciaram fuga e atacaram a tiros os policiais, que revidaram.

Os criminosos passaram pela Rua Agostinho Menezes, esquina com a Rua Maxwell. Na sequência, a dupla abandonou o veículo na Praça Maracanã, esquina com a Rua São Francisco Xavier.

Durante cerco tático no local, dois suspeitos foram presos, um revólver calibre 38 foi apreendido e o carro roubado foi recuperado com diversas marcas de tiros.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ªDP (Tijuca).