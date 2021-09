Ex-governador Sérgio Cabral - Rodrigo Felix Leal

Publicado 16/09/2021 19:12 | Atualizado 17/09/2021 11:05

Rio - O ex-governador Sérgio Cabral Filho será transferido do presídio de Bangu 8 para o Batalhão Especial Prisional da PM, o BEP, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A mudança foi determinada, nesta quarta-feira, pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal.

A decisão responde a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachim. O magistrado atendeu a pedido da defesa do ex-governador que alegou risco de mantê-lo na unidade, uma vez que citados na sua delação premiada cumprem pena no local.

Em sua decisão, Bretas indeferiu o pedido da defesa do ex-governador para que sua prisão em regime fechado fosse substituída por prisão domiciliar. Segundo o juiz, a transferência dele para o BEP já seria o suficiente para evitar riscos.

O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a 342 anos de reclusão, sendo a última pena decretada em março deste ano, pelo próprio juiz Bretas. O juiz condenou o ex-governador a dez anos de prisão por corrupção, em recebimento de propina, de 1%, conhecida como “taxa de oxigênio”, sobre contratos firmados entre o governo e empresas e empreiteiras.