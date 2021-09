Guardas municipais poderão fazer registros de ocorrências - Foto: Divulgação / Guarda Municipal do Rio

Publicado 17/09/2021 10:42 | Atualizado 17/09/2021 11:19

Rio - Os guardas municipais do Rio poderão registrar ocorrências online de crimes de menor potencial ofensivo. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17) e cria um convênio firmado entre a Guarda Municipal (GM-Rio) e a Polícia Civil para que os agentes acessem o Sistema de Ocorrência Virtual (SOVI) e assim, deem início ao procedimento administrativo.

A Guarda Municipal do Rio será a primeira do estado a contar com o recurso que começará a ser utilizado nas delegacias da Zona Sul, pois são as que concentram o maior número de prisões realizadas pela GM-Rio. O texto do DO, destaca que o auxílio dos guardas no registro de ocorrências irá desafogar as delegacias.

O registro será enviado aos delegados, que farão a análise e a tipificação criminal de cada caso.

Nesta quinta (16), instrutores da Academia de Ensino da GM-Rio e guardas da Diretoria de

Desenvolvimento Tecnológico (DDT) participaram de uma turma de capacitação na Academia de Polícia Civil

(Acadepol). Esses profissionais terão acesso ao aplicativo do registro pelo smartphone institucional.



No Brasil, guardas municipais de estados como Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também já fazem o registro online.