Material apreendido com a dupla - Divulgação

Material apreendido com a duplaDivulgação

Publicado 17/09/2021 09:28 | Atualizado 17/09/2021 09:29

Rio - Dois homens foram presos e um conseguiu fugir após uma troca de tiros com policiais do 35ºBPM (Itaboraí), nesta quinta-feira (17). Segundo a PM, uma equipe realizava patrulhamento na Rua 8, no bairro Gebara, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, quando avistaram três suspeitos que ao perceberem a aproximação dos agentes teriam atirado contra os policiais.

Equipes do #35BPM apreende farto volume de entorpecentes no bairro Gebara, em Itaboraí. Dois suspeitos foram presos e conduzidos à 73ª DP para registro da ocorrência. pic.twitter.com/Oi5W228hiM — @pmerj (@PMERJ) September 17, 2021

Após a troca de tiros, os agentes localizaram dois suspeitos. Com eles, foram apreendidos um tablete de maconha, 87 tiras de maconha e 160 pinos de cocaína. Os criminosos foram encaminhados para a 73ªDP (Neves).