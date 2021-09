Ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) - Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Rio - Uma mulher identificada como Érica Ataíde foi detida nesta quinta-feira (17) por realizar, de maneira ilegal, procedimentos de preenchimento labial e lipoaspiração de papada, além de aplicar produtos vencidos nas clientes, em Rio das Ostras, Região dos Lagos. A ação foi realizada pela Delegacia do Consumidor após informações repassadas ao Disque Denúncia em conjunto com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

A prisão foi realizada em uma suposta clínica estética onde Érica atuava. Segundo a especializada, a mulher realizava os procedimentos mesmo estando apenas no 6º período da faculdade de biomedicina, o que não é permitido.

Os agentes confirmaram a atuação da estudante através de redes sociais. Em seu perfil na internet, Érica afirmava que ainda estava estudando, mas publicava os procedimentos realizados na clínica de maneira irregular.

Éríca foi presa por exercício ilegal da profissão, mas irá responder ao processo em liberdade.