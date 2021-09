Polícia interdita obra irregular de imóvel na Gardênia Azul - Divulgação

Publicado 17/09/2021 07:48 | Atualizado 17/09/2021 07:49

O Comando de Polícia Ambiental #CPAm impede mais uma obra irregular que capitalizaria recursos financeiros à #Milícia na região da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Um homem foi conduzido à 32ª DP para registro de ocorrência.#PMERJContraMilícia#PreserveOAmbiente

pic.twitter.com/Fo8jFpnaaJ — @pmerj (@PMERJ) September 16, 2021 Rio - Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) impediram a continuidade de uma construção irregular, nesta quinta-feira, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os policiais militares, a obra capitalizaria recursos financeiros à milícia da região. Uma pessoa foi conduzida à 32ª DP (Taquara).

A ação foi feita pelas secretarias municipais de Conservação e de Ordem Pública (Seop), com apoio da Subprefeitura de Jacarepaguá. Segundo o município, as edificações não tinham a possibilidade de legalização porque foram construídas sobre a calçada e em área não edificável, às margens de um canal que corta a Avenida Isabel Domingues.

Zona Oeste x Milícia

Por conta das sequências de ataques, a PMs reforçaram o policiamento na região da Estrada do Campinho, principal ponto onde milicianos foram flagrados ateando fogo nos veículos. Ônibus foram tirados de circulação temporariamente por medida de segurança, e as ruas da região estão vazias.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram homens armados com fuzis incendiando uma van e logo em seguida atirando para o alto. Moradores relataram clima de terror na região.

Guerra é pelo território de Ecko, morto em junho

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho, durante uma operação da Polícia Civil, os bairros de Santa Cruz, Paciência e Campo Grande são alvos de disputas entre dois grupos de milicianos: um deles é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko e que ficou com o espólio territorial do miliciano. Do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre os bairros que são dominados pela família Braga.

No último sábado, em Santa Cruz, um grupo de quatro homens armados invadiu um posto de gasolina e executou um homem que estava dentro de um carro . Dentro do veículo da vítima, policiais encontraram um carregador de pistola e um colete balístico. A Delegacia de Homicídios (DHC) e a 36ª DP (Santa Cruz) investigam se o caso tem relação com a disputa entre os milicianos.