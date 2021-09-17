Polícia interdita obra irregular de imóvel na Gardênia Azul Divulgação

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Rio - Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) impediram a continuidade de uma construção irregular, nesta quinta-feira, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os policiais militares, a obra capitalizaria recursos financeiros à milícia da região. Uma pessoa foi conduzida à 32ª DP (Taquara). 
Em agosto, a prefeitura realizaram a demolição de cerca de 171 construções irregulares levantadas na comunidade, destinadas ao comércio.
A ação foi feita pelas secretarias municipais de Conservação e de Ordem Pública (Seop), com apoio da Subprefeitura de Jacarepaguá. Segundo o município, as edificações não tinham a possibilidade de legalização porque foram construídas sobre a calçada e em área não edificável, às margens de um canal que corta a Avenida Isabel Domingues.
Zona Oeste x Milícia
Pelos menos sete vans que fazem transporte alternativo de passageiros foram incendiadas na manhã desta quinta-feira (16) em Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, bairros da Zona Oeste do Rio. Testemunhas relatam que a ação aconteceu por conta de uma guerra interna na maior milícia do estado. A Polícia Militar confirmou duas mortes decorrentes do confronto.
Por conta das sequências de ataques, a PMs reforçaram o policiamento na região da Estrada do Campinho, principal ponto onde milicianos foram flagrados ateando fogo nos veículos. Ônibus foram tirados de circulação temporariamente por medida de segurança, e as ruas da região estão vazias.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram homens armados com fuzis incendiando uma van e logo em seguida atirando para o alto. Moradores relataram clima de terror na região.
Guerra é pelo território de Ecko, morto em junho
Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho, durante uma operação da Polícia Civil, os bairros de Santa Cruz, Paciência e Campo Grande são alvos de disputas entre dois grupos de milicianos: um deles é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko e que ficou com o espólio territorial do miliciano. Do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre os bairros que são dominados pela família Braga.
No último sábado, em Santa Cruz, um grupo de quatro homens armados invadiu um posto de gasolina e executou um homem que estava dentro de um carro. Dentro do veículo da vítima, policiais encontraram um carregador de pistola e um colete balístico. A Delegacia de Homicídios (DHC) e a 36ª DP (Santa Cruz) investigam se o caso tem relação com a disputa entre os milicianos.
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Polícia interdita obra irregular de imóvel na Gardênia Azul