Desmanche foi encontrado após informações do Disque Denúncia - Divulgação

Desmanche foi encontrado após informações do Disque DenúnciaDivulgação

Publicado 17/09/2021 07:28

Rio - Policiais do 14° BPM (Bangu) encontraram um galpão de desmanche de veículos na Rua Projetada G, no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio, após informações repassadas ao Disque Denúncia, Nesta quinta-feira (16). Segundo a polícia, diversos veículos foram recuperados na ação.

No local, agentes localizaram uma passagem que, segundo eles, servia de rota de fuga para os criminosos. Durante a ação, foram apreendidos um simulacro de fuzil, uma capa de colete e um rádio transmissor.



O Disque Denúncia solicita a população que continue denunciando qualquer atividade criminosa no Estado do Rio através dos telefones 2253 1177 e 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo APP “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos.



Em todos os canais, o anonimato é garantido.