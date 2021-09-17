Trens na SuperviaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Furto de cabos faz ramal Japeri circular com intervalos irregulares nesta sexta
Roubos foram registrados ao longo das estações de Nova Iguaçu e Austin. Operação foi normalizada às 8h50
Estudante de biomedicina é detida em clínica de estética por exercício ilegal da profissão
Agentes da Decon localizaram a mulher após informações do Disque Denúncia
Prefeitura libera público para jogo do Vasco como evento-teste, no domingo
Cruzmaltino havia protocolado pedido de liberação para São Januário na quinta-feira (16). Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirma que cenário é favorável
PM recupera carga de iogurte roubada na Zona Norte
A ocorrência foi encaminhada para a 31ªDP
Prefeitura de Valença e SESC-RJ firmam parceria para reabrir o Teatro Rosinha de Valença
Acordo foi formalizado na presença do deputado estadual André Corrêa, do vice-prefeito e secretário de Cultura de Valença, Hélio Suzano e do presidente do Sistema SESC - Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior nesta quinta-feira
Eduardo Paes exibe vídeo no qual Bolsonaro o chama de 'ditador' durante live
Presidente fez ataques ao prefeito do Rio de Janeiro em live na quinta-feira (16), após cidade do Rio exigir comprovante de vacinação para servidores. 'Não dialogo com a morte, como parece fazer o presidente', respondeu o prefeito
Polícia impede a continuidade de uma construção irregular na Gardênia Azul
De acordo com os policiais militares, a obra capitalizaria recursos financeiros à milícia da região
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