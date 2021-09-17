Trens na Supervia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trens na SuperviaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/09/2021 06:24 | Atualizado 17/09/2021 09:26

Rio - Os trens da Supervia do ramal de Japeri circularam com atrasos durante parte da manhã desta sexta-feira (17). Segundo a concessionária, furtos de cabos foram registrados em vários pontos ao longo das estações que alimentam o município de Nova Iguaçu - estações de Nova Iguaçu, Comendador Soares e Austin. A operação foi normalizada às 8h50.

Uma força-tarefa entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Supervia tenta coibir os furtos ao longo da linha férrea. Somente neste ano, foram registradas mais de 360 ocorrências de roubos de equipamentos e cabos, mais de 14 mil metros de fios furtados e um prejuízo que passa de R$ 1 milhão. Segundo a SuperVia, de janeiro a julho deste ano, 862 viagens foram interrompidas ou paralisadas apenas por conta desse tipo de crime.