Operação mira traficantes que faziam delivery de drogas na Zona Sul e na Barra da TijucaMarcos Porto / Agência O DIA

Publicado 17/09/2021 07:48 | Atualizado 17/09/2021 17:08

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizam uma operação, nesta sexta-feira (17), contra traficantes que realizavam comércio ilegal de drogas, através de delivery, em áreas da Zona Sul e da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A ação, nomeada de Batutinha, visa cumprir 18 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão. Até o momento, 14 pessoas já foram presas.

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), com o apoio da Departamento Geral de Polícia Especializada e agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ) cumprem os mandados em diversos bairros da cidade, como: Flamengo, Inhaúma, Campo Grande, Guaratiba, Rio Comprido, Maracanã.

De acordo com a denúncia, o grupo utilizava um aplicativo de mensagens para facilitar o contato com os usuários, os quais acessavam a conta comercial do aplicativo "Alfafa Batutinha Best Quality Drugs" para realizar a encomenda da droga.

"A operação foi deflagrada para cumprir 18 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão contra esse grupo criminoso que realizava o tráfico de drogas em bairros da Zona Sul do Rio e da Barra utilizando-se de uma conta comercial do WhatsApp. O objetivo de hoje foi justamente realizar a prisão desses denunciados e fazer a apreensão tanto de drogas, celulares, armas, para fins de prosseguimento da investigação. Além de identificar outros integrantes do grupo e também apurar novos crimes praticados por esse grupo, inclusive lavagem de dinheiro", explicou Eduardo Fonseca, promotor da Gaeco.



Alluan de Almeida Brito Araújo, vulgo Alfafa, é apontado como líder da quadrilha. Ele era o responsável pela manutenção da conta no aplicativo e do contato direto com os "clientes". Alluan está entre os presos desta manhã.



Alluan já havia sido preso em flagrante em abril deste ano quando ia realizar a entrega de 1,5kg de maconha no Leblon, na Zona Sul. O grupo contava ainda com a participação de 10 fornecedores, entregadores/motoristas, seguranças e integrantes responsáveis pelo estoque das drogas.



O MPRJ ressalta que todos os denunciados responderão por associação ao tráfico e alguns também irão responder por tráfico de drogas, receptação e resistência qualificada.

A operação foi finalizada pouco antes das 17h. Três dos 18 alvos moram próximo a favelas, então os mandados não foram cumpridos. Dos 15 que a Polícia foi ao endereço, 14 foram presos.

Confira mandados de prisão cumpridos:

1 - RAFAEL DA LUZ PAZ COSTA



2 - ADILSON BAPTISTA PINTO FILHO



3 - RUBENS THOMASSEN DE LA ROCA



4 - EDIMILSON GOMES DA SILVA



5 - MARLON MARQUES DE ARAUJO



6 - ALLAN DE ALMEIDA BRITO ARAUJO



7 - GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA



8 - SANDRO BARBOSA COSTA



9 - RENATO DURÃO FERNANDES D`OLIVEIRA



10 - LEANDRO DE ALMEIDA SILVA



11 - DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS



12 - PETER ROBERT DE ALMEIDA PACE