Prefeitura de Valença e SESC-RJ firmam parceria para reabrir o Teatro Rosinha de Valença

Acordo foi formalizado na presença do deputado estadual André Corrêa, do vice-prefeito e secretário de Cultura de Valença, Hélio Suzano e do presidente do Sistema SESC - Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior nesta quinta-feira

Publicado 17/09/2021 09:02 | Atualizado há 2 minutos