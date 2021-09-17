Passageiros ficaram largados num ponto onde só sobrou a carcaça chamuscada de uma vanFOTOS: Fabio Costa
Áudios alertaram moradores sobre ataques a vans na Zona Oeste
Ação começou ainda na madrugada de quinta-feira (17), e se estendeu ao longo do dia. Pelo menos sete vans foram incendiadas, em conflito entre os milicianos Tandera e Zinho, que disputam o controle de Santa Cruz
Shopping da Zona Norte irá realizar adoção de pet neste sábado
Todos os animais estão castrados e vacinados
Blogueira e cúmplices acusadas de estelionato têm pedido de revogação da prisão negado
Decisão foi proferida nesta sexta-feira. Elas foram presas em flagrante, em julho, sob suspeita de aplicarem golpes em idosos
Programa 'Procon Carioca nos Bairros' chega à cidade
Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas
Covid-19: Rio registra 500 casos confirmados nas últimas 24h
Taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57,4%,
Covid-19: Região que inclui a cidade do Rio tem menor nível de risco desde fevereiro
Novo Mapa de Covid-19 divulgado pelo Governo do Estado traz reduções importantes nos indicadores de internações e óbitos, nas últimas três semanas
Lei Seca intensifica ações na Semana Nacional do Trânsito
Equipes de educação compostas por agentes cadeirantes que foram vítimas de acidente irão realizar ações integradas com as equipes de fiscalização
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