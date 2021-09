Corpos foram deixados no chão pelos criminosos que o executaram - Reprodução

Corpos foram deixados no chão pelos criminosos que o executaramReprodução

Publicado 15/09/2021 17:35 | Atualizado 15/09/2021 18:14

Rio - Dois homens, supostamente integrantes da milícia, foram mortos, no fim da manhã desta quarta-feira, no Bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo relatos das redes sociais, a dupla passavam pela Avenida Abílio Augusto Távora, quando foram mortos por rivais. Os corpos das vítimas chegaram a ser filmados por moradores da região.

PMs o 20ºBPM (Nova Iguaçu) foram acionados para a ocorrência, mas, ao chegarem no local, encontraram os dois homens já sem vida no chão da rua. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar perícia no local.