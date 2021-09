Governador Cláudio Castro - Eduardo Uzal

Publicado 15/09/2021 17:56

Rio - O governo estadual vai lançar, nesta quinta-feira, um novo programa habitacional do Rio. O projeto Casa da Gente pretende construir casas em todas as regiões do estado. Também tem o objetivo de reformar conjuntos habitacionais, além de promover melhorias em casa em situação de vulnerabilidade social.

O lançamento do programa Casa da Gente vai acontecer no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, a partir das 10 horas. A cerimônia será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado: www.facebook.com/governodorio e instagram.com/govrj.