Ronda Maria da Penha - Robert Gomes / Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 15/09/2021 16:36

Rio - A Guarda Municipal (GM) iniciou, na terça-feira (14), a capacitação de 39 novos guardas municipais, incluindo duas líderes operacionais, que vão reforçar a equipe do projeto Ronda Maria da Penha, lançado em março. A nova turma começa no momento que o projeto completa seis meses de atuação, somando mais de 350 pessoas assistidas e 2000 acolhimentos.



De acordo com a GM, o curso vai capacitar os agentes a integrarem a equipe que atua no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica na cidade do Rio de Janeiro. As aulas acontecerão até o dia 1º de outubro na sede da Instituição, em São Cristóvão. Com os novos integrantes, a patrulha Maria da Penha passa a contar com efetivo de 70 agentes.



A aula inaugural contou com a presença do comandante da GM-Rio, Inspetor Geral José Ricardo Soares, e de convidados como o secretário de Ordem Pública Breno Carnevalle, que foi homenageado pelo apoio e incentivo que tem dado ao projeto. Já no segundo dia de aula, os alunos assistiram as palestras “Histórico de Conquistas e Instrumentos de Concretização dos Direitos das Mulheres” e “Ciclos, Tipos e Escalada da Violência contra a Mulher. Medidas Protetivas”, ministradas pelas procuradora de Justiça Carla Araújo e juíza Katerine Jathy , do VI Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher.



Ao longo da qualificação, os novos patrulheiros terão aulas sobre técnicas de abordagem, acolhimento e acompanhamento da vítima; palestras sobre a Lei Maria da Penha e seus aspectos jurídicos; abordagem psicossocial da violência; o direito das mulheres; rotinas e procedimentos legais; serviço de assistência social; entre outros assuntos.



Vale ressaltar que a iniciativa tem o apoio e a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Subsecretaria de Políticas para a Mulher, e a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar.

As instituições integram a rede de atendimento, proteção e acolhimento das vítimas, visando a plenitude assistencial em todos os âmbitos.